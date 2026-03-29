La violencia volvió a golpear al deporte en Barranquilla. En la mañana de este domingo 29 de marzo fue asesinado Agmeth Elías Garavito De las Salas, un joven de 18 años que era considerado una promesa del fútbol en el Atlántico.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró a las 6:35 de la mañana en la calle 47 con carrera 8B, en el barrio El Santuario, cuando el joven se encontraba en las afueras de un establecimiento tipo amanecedero y se vio involucrado en una riña.

En medio del altercado, el agresor, quien presuntamente se hace llamar alias El Pata, habría desenfundado un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

Garavito De las Salas fue trasladado de urgencia al Paso Murillo. sin embargo, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Las investigaciones preliminares indican que el joven habría sostenido un conflicto previo con el presunto agresor el pasado 21 de marzo, al parecer por la pérdida de un teléfono celular, situación que es analizada como posible origen de este hecho de intolerancia.

En medio del dolor, también se han conocido detalles de su trayectoria deportiva.

El joven había hecho parte de procesos formativos en equipos como Boca Juniors de Soledad y Vecinos FC, en la Primera C, además de haber estado en prácticas con el Real Cartagena. Igualmente, integró la selección Atlántico 2007 bajo la dirección técnica de Gian Carlos Torres, lo que evidenciaba su proyección en el fútbol regional.

A través de redes sociales, su equipo, Vecinos FC, lamentó la muerte del jugador, destacando su “pasión, compromiso y amor por estos colores”, y enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos en este difícil momento.

Entretanto, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan operativos para dar con el paradero del responsable y esclarecer plenamente los móviles de este crimen que enluta al fútbol del departamento.