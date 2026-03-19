Un nuevo hecho de violencia sacudió la mañana de este jueves 19 de marzo al sur de Barranquilla, luego de que un hombre fuera asesinado a bala en el barrio Santuario.

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La víctima fue identificada como Yorlan Santiago Rebolledo Acosta, de 30 años, quien murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El crimen se registró hacia las 11:25a. m. en la carrera 8 con calle 52, momentos en que el hombre se encontraba en su sitio de trabajo, un taller de razón social “Daniel Card”, donde se desempeñaba en labores de latonería y pintura.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar.

El parrillero descendió y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, dejándola sin vida en el sitio.

Testigos del sector indicaron que el ataque se produjo de manera sorpresiva, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Según versiones conocidas por residentes del sector, el hecho podría estar relacionado con un problema personal que la víctima habría tenido en diciembre de 2025, aunque esta hipótesis es materia de verificación por parte de las autoridades.

Cabe señalar que en esta zona de la ciudad delinquen estructuras criminales como los GDO ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, lo que también es tenido en cuenta dentro de las líneas investigativas.

Uniformados de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver, al tiempo que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen.