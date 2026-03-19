A través de redes sociales se divulgó en las últimas horas la información sobre las intimidaciones que habría recibido un conductor de la empresa de transporte público colectivo Lolaya, mientras conducía su vehículo por una ruta del área metropolitana de Barranquilla.

Según los mensajes de redes, se trató de dos impresos, uno encabezado por el llamado Bloque Resistencia Caribe, BRC, que las autoridades relacionan con la estructura criminal ‘los Costeños’, y otro con un escrito que hablaba sobre un “segundo llamado” y la amenaza de “dar bala” si se hacía caso omiso al llamado criminal de presuntos extorsionistas.

Este jueves 19 de marzo, EL HERALDO conoció que la situación correspondería a un supuesto caso de extorsión que hoy nuevamente estarían enfrentando los miembros del gremio transportador local.

Hay que recordar que en julio y agosto del año 2024, la empresa de buses Lolaya fue blanco de ataques contra su flota, situación que hizo detener el servicio de manera temporal, pero también recibió el fuerte respaldo de las autoridades para descubrir quiénes estaban detrás del delito, tal y como hoy se está haciendo.

Acciones inmediatas

En el marco de la ofensiva contra el delito, detectives de Grupo Gaula de la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía Distrital y el Gaula del Ejército Nacional, han desarrollado mesas de trabajo con gremios afectados y jornadas preventivas en sectores comerciales para prevenir la extorsión.

A través de un comunicado, la Alcaldía Distrital confirmó que en las mesas de trabajo con los gremios de comerciantes y empresas de transporte público se socializaron los avances en materia operativa por parte de la Policía, las inversiones que se han hecho por parte de la Alcaldía y las estrategias que se están ejecutando para la contención del delito.

“Durante las reuniones también se escucharon las necesidades de ambos gremios y se acordaron acciones para un acompañamiento permanente por parte de las autoridades. En esta estrategia contra la extorsión se prevén otras mesas de trabajo con diferentes gremios con la finalidad de luchar contra este delito”, comunicó la Administración.

De igual manera, ratificaron las recompensas de hasta 15 millones de pesos a quien brinde información que permita las capturas de actores criminales dedicados a la extorsión. Y recordaron las líneas: 3178965523, Línea Contra el Crimen de la Policía Metropolitana de Barranquilla; 165 del Gaula de la Policía y 147, del Gaula Militar Caribe.

Violencia cíclica

En julio de 2022 este medio documentó que todos estos ataques y casos de extorsión hacia el gremio del transporte público urbano y otras formas de negocio es la continuación de un viejo método usado por las estructuras criminales con el fin de apropiarse de rentas legales.

Si bien las autoridades han tratado de contener en los últimos 10 años las arremetidas de los grupos criminales que operan en la zona, sumando capturas y el decomiso de armamento y munición, entre otros elementos, siempre vuelven a aparecer en escena actores criminales para sembrar el terror con atentados y el envío de panfletos.

Coolitoral, Sobusa y Coochofal, tres de las actuales 25 empresas del transporte público urbano de Barranquilla y su área metropolitana, han tenido a lo largo de los últimos años varios episodios relacionados con ataques de grupos armados ilegales a sus empleados y a su parque automotor. Ahora se vuelve a sumar Lolaya.