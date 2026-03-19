Sigue viva la esperanza de la familia del electricista Carlos Mario Peralta Velásquez, de 28 años de edad y nativo del municipio de Juan de Acosta, de quien hoy es desconocido su paradero.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer este caso y dar con la ubicación del joven, su hermana, María Peralta, espera que regrese a casa.

En diálogo con EL HERALDO, la mujer sostuvo que ha seguido atentamente cada una de las acciones de la Fiscalía en torno al caso de su hermano, incluso en que cabe la posibilidad de que no esté con vida, pero ella confía en que “va a regresar sano y salvo a casa”.

Espera que el su hermano pueda llegar a casa en donde su madre y su hijo lo esperan.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Sergio Andrés León Franco y Natalia Johana Maestre González como presuntos responsables del delito de desaparición forzada.

En medio de la investigación se confirmó que Maestre González convivía en unión libre con León Franco, pero de manera paralela sostenía una relación sentimental con Carlos Mario Peralta, la cual habría iniciado en marzo de 2025. Hoy, la pareja es la principal sospechosa de la desaparición.

Aterradores detalles

EL HERALDO conoció aterradores detalles del caso, entre estos lo ocurrido el pasado 12 de diciembre cuando Carlos Mario salió de su casa con destino a Barranquilla, al aparecer, a ver la final de ida del FPC entre Junior y Deportes Tolima.

Según la autoridad, el joven habría llegado en su moto ese día hasta la carrera 8C con calle 49, en el barrio Santuario, en donde fijaban residencia Natalia Maestre y el expolicía Sergio León Franco, hoy dedicado al oficio de taxista.

Al parecer, el electricista era esperado por Natalia, a quien había conocido años atrás en un hotel del norte de Barranquilla, para el cual ambos trabajaban. Él estaba en el área de mantenimiento y ella en el aseo de habitaciones. Presuntamente desde esa época mantenían un romance.

Según el registro del ente investigador, luego de que Carlos Mario entrara a la residencia, con el paso de las horas, también lo hizo Sergio León Franco, situación que motivó una fuerte discusión en el lugar.

“Auxilio, ayúdenme”, habría exclamado el hoy desaparecido, según la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores.

En las mismas pesquisas, de acuerdo con la autoridad, se llegó a precisar que Maestre y León Franco salieron de la casa la misma noche de ese viernes 12 de diciembre, ambos hicieron un recorrido por un estadero del sector y luego estuvieron en un motel de la avenida Cordialidad. Al parecer, los dos habrían retornado a la casa en horas de la madrugada del sábado 13.

Un testigo del hecho, a quien las autoridades le protegieron la identidad, señaló que vio entrar a Carlos Mario Peralta a la casa de los Maestre León ese viernes 12 de diciembre, vestido con una bermuda negra y una camiseta del Junior, pero nunca lo vio salir. Al menos no con vida.

La moto del desaparecido fue encontrada con las llaves puestas y abandonada el día 14 de diciembre en un negocio de comidas rápidas del barrio La Sierra, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¿Le quitaron la vida?

Mientras la Fiscalía trata de establecer el paradero del electricista, en las audiencias se ventiló que posiblemente le quitaron la vida a golpes y a cuchillo, y que su cuerpo fue sacado de la vivienda de los Maestre León en horas de la madrugada del sábado 13 de diciembre, previo a la llegada de la pareja hoy capturada.

En la investigación también se determinó que, días después de la desaparición de Peralta, Sergio Andrés León Franco habría sacado de su casa un colchón ensangrentado y lo embarcó en el taxi que conducía para sacarlo del lugar.