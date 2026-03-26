Pero, tengo que sapearlos para poder contener desde los hogares los niveles que ha alcanzado esta nueva concepción de la sexualidad y el manejo de las relaciones afectivas en nuestros adolescentes y niños en lo que aparece como una distorsión de todo lo relacionado con ellas y sus valores intrínsecos. En mi consulta es frecuente, lo cual preocupa, el número de casos en que se ven envueltos chicos y chicas en situaciones en relación con la sexualidad que no tienen nada que ver con lo conocido como sexualidad sana y, por el contrario, pueden llegar a niveles complicados.

En nuestra época, lo más fisiológico en el despertar de las hormonas era convertido en un acto privado en el baño en el que disfrutábamos jugando con La Gringa Hand animados por las fotos de las chicas de Playboy y Penthouse. Hoy, y con el advenimiento de la tecnología, los chicos y chicas están en actividades de un riesgo enorme y con consecuencias que pueden ser desastrosas.

Es frecuente que se filmen teniendo relaciones coitales, de lo cual no sale nada bueno, según lo que me han dicho. Muchas chicas son extorsionadas por su compañero sexual, al punto de obligarlas a hacer cosas de todo tipo, so pena de subir el video a las redes sociales. Según me han contado estas chicas, algunos de estos supuestos novios son verdaderos chulos en ciernes, por las cosas que les dicen que hagan.

Hay tantas chicas faltas de amor por el padre que buscan en cualquier hombre, de cualquier edad, llenar ese vacío, lo cual las convierte en vulnerables y manipulables, incluso abusadas sexualmente por su padre o sus hermanos.

El doble discurso se mantiene en los hogares: el varón es autorizado para que tenga la cantidad de mujeres que quiera, y a la hembra se le prohíbe terminantemente tener relaciones sexuales, pues, será arrojada a la calle.

En los colegios infantiles es sorprendente el léxico que manejan niñas y niños entre 8 y 10 años de edad al escucharles tener conversaciones en las que mencionan a “el delicioso” con la misma intención que lo haría un adulto. Aquí sí tengo que insistir en la prevención acerca del juego conocido como Roblox, que no es malo como tal, sino que está lleno de pedófilos a la cacería de niños.

Podría seguir enumerando situaciones de esta complejidad, pero prefiero hacer un llamado a los padres para que revisen el discurso y se dediquen a conocer a sus hijos, ya que muchos no tienen la más mínima idea de quiénes son o qué piensan.

¿Sabe si su hija ha sido o está siendo abusada sexualmente?, ¿es su hijo un matoncito maltratador de chicas?, ¿revisan el celular de sus hijos e hijas, saben la clave?

Haroldomartinez@hotmail.com