Un ataque a balazos cobró la vida de un joven la noche del viernes 20 de marzo en el municipio de Soledad, Atlántico.

El hecho se registró hacia las 9:15 p. m. en la carrera 15C con calle 51, sector del barrio La Alianza, donde fue asesinado Kevin Esmith Gómez Fuentes, de 25 años de edad.

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima se encontraba departiendo y jugando dominó con varios conocidos cuando fue sorprendida por un sujeto que llegó a pie, desenfundó un arma de fuego y le disparó al menos diez veces. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, dejando al joven tendido en la vía pública.

Gómez Fuentes recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el torso, heridas que le causaron la muerte de manera inmediata.

Según las primeras hipótesis, el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas. Al parecer, la víctima se dedicaba al préstamo ‘gota a gota’ y habría sostenido conflictos con allegados de un sujeto conocido con el alias de ‘Kike’, tras la pérdida de un dinero que era usado para suministrarlo a la clientela.

Cabe mencionar que la víctima registraba múltiples anotaciones judiciales por delitos como homicidio, hurto, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades lograron recolectar en la escena varias vainillas calibre 9 milímetros, las cuales serán analizadas como parte del proceso investigativo.

El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta labores de verificación, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles y dar con el responsable del crimen.