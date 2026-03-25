Un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia permitió la captura de tres hombres y la aprehensión de dos menores de edad en el municipio de Repelón, en hechos registrados durante la noche del martes 24 de marzo.

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De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la estación de Policía local, en coordinación con la SIJIN, desarrollaron labores investigativas que derivaron en el procedimiento en el que fueron detenidos Alan Emanuel Mates Valdés, Darwin Alberto Castro Camargo y Johan Wilmer Román Albarán, quienes deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el operativo, las autoridades lograron la incautación de dos armas de fuego, una pistola marca Smith & Wesson calibre 9 milímetros y otra marca Jericho del mismo calibre.

Asimismo, fueron decomisadas municiones de diferentes calibres, entre ellas cartuchos calibre 38 y 9 milímetros.

En el procedimiento también fueron inmovilizadas dos motocicletas, entre ellas una Boxer 710, que, según las autoridades, estarían siendo utilizadas para la comisión de actividades delictivas en la zona.

Este resultado se produce en medio de la preocupación de la comunidad por recientes hechos de inseguridad en el municipio, donde habitantes han denunciado situaciones que afectan la tranquilidad.

Las autoridades indicaron que continuarán los operativos de control y verificación, con el objetivo de contrarrestar el accionar de estructuras delincuenciales y fortalecer la seguridad en el departamento.