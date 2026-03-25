Mientras decenas de personas celebraban el triunfo de Junior sobre los leopardos de Bucaramanga con un modesto 2-0 en el Estadio Romelio Martínez, los habitantes del barrio Bajo Valle permanecían entre el terror y el asombro tras el violento asesinato de un hombre que observaba el encuentro.

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Se trata de Jesús Alberto Palacios Andrade, de 34 años y de profesión barbero, quien observaba el encuentro deportivo en su vivienda, ubicada en la carrera 16 #71B-25.

Hacia las 8:30 p. m., Palacios Andrade se encontraba sentado en la puerta de la vivienda viendo las reacciones tras el triunfo del conjunto rojiblanco cuando, de manera sorpresiva, fue atacado por un sujeto a pie que le propinó 10 violentos disparos.

Malherido, el barbero fue rápidamente auxiliado por los habitantes de la zona, quienes lo trasladaron hasta el Paso Bosques de María donde fue atendido. Sin embargo, falleció minutos después a causa de las heridas.

Una fuente judicial reveló a EL HERALDO que el hoy occiso registraba una anotación judicial en calidad de indiciado por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el año 2024.

Según la Policía, al parecer, el hecho de sangre obedecería a una posible disputa por el control del microtráfico entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Asimismo, Inteligencia reveló que el presunto victimario sería un sujeto conocido con el alias de Johnson, quien integraría las filas de ‘Los Costeños’.

El caso quedó a disposición de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes adelantan una investigación para esclarecer el homicidio.