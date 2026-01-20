En el marco de los controles contra el homicidio y el porte ilegal de armas, la Policía Nacional capturó a un hombre que portaba un arma de fuego por las calles del municipio de Baranoa, Atlántico.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Policía, Orientado a las Personas y los Territorios, durante labores de patrullaje, registro y control en el sector de La Caimanera.

Según el reporte oficial, el capturado, un hombre de 62 años, fue requerido cuando se desplazaba por la carrera 19. Al practicarle un registro, los uniformados le hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, un proveedor y dos cartuchos.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el sujeto manifestó no tener permiso para el porte o tenencia del arma, por lo que fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El hombre y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.