Un hombre, de 31 años, fue capturado en las últimas horas en la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, luego de ingresar encapuchado y desnudo a un laboratorio del barrio 20 de Julio, donde realizó actos obscenos frente a varias mujeres que se encontraban en el lugar.

Leer más: Las horas de terror que vivieron las hermanas Hernández: un crimen complejo y surreal

De acuerdo al coronel Darío Montenegro, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N° 2, el sujeto intentó huir tras cometer los hechos, sin embargo fue interceptado metros más adelante por uniformados de vigilancia de la Policía Nacional.

Según el informe de las autoridades, el hombre registra antecedentes por el presunto delito de acto sexual abusivo en hechos ocurridos en 2015, y ahora fue capturado por el delito de injuria por vía de hecho.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

Ver también: “Ahora más que nunca lo digo, vamos a ir por el campeonato”: Alfredo Arias

La ciudadanía puede denunciar cualquier situación que afecte la seguridad, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano, como lo indicaron las autoridades.