La dura caída 4-0 de Junior frente a Atlético Nacional dejó golpeado al conjunto rojiblanco, pero el entrenador Alfredo Arias compareció ante los medios para analizar lo ocurrido, asumir responsabilidades y enviar un mensaje de confianza de cara al futuro del equipo en el campeonato.

“En otras partes me ha tocado perder también, pero acá es la primera vez que me toca un resultado así y contra un rival directo. En el análisis siempre hay que poner que jugar un partido con 10 jugadores ante Nacional es criminal. Nos enfrentábamos ante un muy buen rival, con una buena nómina. El primer gol de ellos no nos permitió ir al vestuario más tranquilo. Eso no es excusa porque el juego tiene eso, a veces hemos quedado con uno más. Nos tocó en un partido importante, ante un rival bueno y eso lo explotamos. También por mi deseo de ir a buscar el empate y no cuidar un resultado. En Junior no se puede cuidar resultados, no lo siento así. Intenté ir al frente con mis jugadores y a tratar de empatarlos y eso nos expuso a esa goleada. Vamos a ir por el campeonato, hoy más que nunca lo digo”, manifestó en rueda de prensa.

En su análisis táctico, el uruguayo asumió que su decisión de buscar el empate terminó abriendo espacios que el rival aprovechó para ampliar la diferencia en el marcador.

“El error mío, si quieren analizar tácticamente porque nos hacen cuatro goles, es porque quise ir por el empate. En vez de poner más jugadores ofensivos pude poner más defensivos, pero yo no siento el fútbol así. ¿Qué resultado voy a cuidar? Dirijo a Junior, que para mí es un orgullo, pero lo hago a mi manera. Perder 1-0 o 4-0 en un partido ante Nacional es el mismo dolor y creo que para el hincha también. Que me expongo con un resultado tan ajustado, claro, lo entiendo. Yo estoy muy tranquilo. Hoy, más que nunca, creo que vamos a ir por el campeonato. Esto lo dije el semestre pasado también. Vamos a ir por el campeonato y muchos se burlaron. Hoy, 4-0 ante Nacional, una vergüenza total, vamos a ir por el campeonato, nadie nos sacará ese sueño, ese objetivo”, destacó.

Durante el encuentro también debió administrar las cargas físicas de algunos jugadores, como ocurrió con Yimmi Chará, quien terminó sin piernas en el juego.

“Había que quitar uno. Harold hace mucho que no jugaba. Yo sabía que 90 no iba a poder jugar, pero con la lesión de dos compañeros de él en el mediocampo opté por jugar con él. En un partido de 10 contra 11, ante un rival que te hace sentir la superioridad numérica, a mí nada me aseguraba que pudiera aguantar los minutos que iba a aguantar. Chará lo ha hecho y lo ha hecho bien hasta que yo vi que ya no le dieron más las piernas”, afirmó.

El charrúa también defendió su confianza en el plantel y explicó por qué mantiene su convicción de que el equipo puede pelear por el título, pese al duro golpe sufrido ante el conjunto verdolaga.

“Como no voy a tener argumentos futbolísticos para pensar como pienso. Hasta antes de este partido, nosotros ganando quedábamos segundos. Este campeonato hay que entrar dentro de los ocho. Y este club ya lo ha hecho anteriormente, ha sido muy criticado, ha estado mal y ha sido campeón. Como yo tengo un grupo valiente y unos jugadores que creen en lo que tenemos, me atrevo a decir que vamos por el campeonato. Pueden ver todo lo malo de hoy ante un equipo que jugó con 10. Yo elijo ver que tengo muy buen grupo, jugadores valientes y que jamás se han rendido en ninguna circunstancia. Esos son mis argumentos, mis jugadores, el club que estoy, con la gente realmente quiere a este club. A los hinchas les digo que tranquilos, que les vamos a dar la alegría”, señaló.

El entrenador también hizo un análisis futbolístico del rendimiento del equipo y de los aspectos que deben mejorar para recuperar su mejor versión.

“En los partidos hemos tenido más tenencia que todos los rivales. Hoy es imposible tener más que Nacional. Tenemos que mejorar en la precisión de los pases, en la toma de decisiones. El equipo ha cambiado porque tuvo cambios, no somos los mismos del campeonato pasado. Y han venido nuevos que se están adaptando y los que quedaron están en diferentes circunstancias. Tienen que adaptarse ellos, eso lleva siempre un poquito. Yo no le tengo miedo a nada. A esta altura de mi vida no le temo a la tormenta esta, soplen fuerte, bien fuerte, yo no le temo. Me críe desde pequeño en la tormenta, soy el técnico de Junior, el mejor equipo del país. Me voy avergonzado por el resultado. Yo siempre quiero ganar, así sea que me quede con 10. En un mata a mata, si quedaba con 10, mis decisiones hubiesen sido otras. Para mí cuatro o uno era perder igual. Nos veremos en la próxima”, puntualizó.

Por último, Alfredo Arias ofreció disculpas a la afición rojiblanca por la forma en la que se dio la derrota, pero pidió mantener la fe en el proceso y en el equipo.

“Yo le pido disculpas al hincha, porque tuvieron que ver a su equipo vencido de esa manera. A futuro les digo que se queden en el bus de la esperanza y la fe, porque después sí que no habrá lugar. Cuando estemos dando la vuelta olímpica que estén los que tienen fe en la vida. Yo me siento uno de ellos y mis jugadores lo mismo. Ahora el vestuario tenían que verlo, estaban tristes, avergonzados de lo que pasó. Hoy me tocó perder ante Nacional, me tocó enfrentar a un rival con 10 jugadores”, concluyó.