Netflix confirmó la segunda temporada de la serie animada Stranger Things: Relatos del 85, apenas cinco días después de su estreno.

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La producción, que funciona como una historia intermedia dentro de la saga, se sitúa entre la segunda y tercera temporada de la serie original.

En este punto, los protagonistas intentan recuperar la normalidad en Hawkins tras los eventos sobrenaturales vividos, aunque pronto se enfrentan a una nueva amenaza que vuelve a alterar la aparente calma.

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🔸NOTA: 8️⃣



✔️Vuelven en otro formato, pero volver… VUELVEN🥰 Es como ver la serie madre, pero una historia que falta por contar👏🏻

✔️Se disfruta por las mismas cosas🤗 La música, el guion, los personajes, los… pic.twitter.com/5bemiPN0KX — Previously Series (@PreviouslySerie) April 22, 2026

La historia empieza en medio de su vida cotidiana marcada por el colegio, los juegos y el invierno de 1985 surge un misterio que obliga nuevamente al grupo a unirse.

El origen del peligro no está claro y podría estar relacionado con el Upside Down, experimentos del laboratorio o una fuerza completamente distinta.

Presentan nuevos personajes e ignoran a otros, monstruos novedosos y poco más.

Stranger Things: relatos del 85 es majo pero tampoco es nada del otro mundo. Un estiramiento de chicle y encima no canónico (es más que evidente). Un producto más para prostituir algo que está cerrado. pic.twitter.com/5PdLnkvWLT — Javier Baquero 💤 (@JaviLannister) April 23, 2026

A diferencia de la versión live-action, esta entrega animada cuenta con un elenco de voces diferente, lo que le da una identidad propia dentro del universo narrativo.

El proyecto fue desarrollado por Eric Robles y Jennifer Muro, mientras que los creadores originales, Matt Duffer y Ross Duffer, participan como productores ejecutivos junto a Shawn Levy.