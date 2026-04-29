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La producción, que funciona como una historia intermedia dentro de la saga, se sitúa entre la segunda y tercera temporada de la serie original.
En este punto, los protagonistas intentan recuperar la normalidad en Hawkins tras los eventos sobrenaturales vividos, aunque pronto se enfrentan a una nueva amenaza que vuelve a alterar la aparente calma.
La historia empieza en medio de su vida cotidiana marcada por el colegio, los juegos y el invierno de 1985 surge un misterio que obliga nuevamente al grupo a unirse.
El origen del peligro no está claro y podría estar relacionado con el Upside Down, experimentos del laboratorio o una fuerza completamente distinta.
A diferencia de la versión live-action, esta entrega animada cuenta con un elenco de voces diferente, lo que le da una identidad propia dentro del universo narrativo.
El proyecto fue desarrollado por Eric Robles y Jennifer Muro, mientras que los creadores originales, Matt Duffer y Ross Duffer, participan como productores ejecutivos junto a Shawn Levy.