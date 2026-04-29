Los cinéfilos celebran la llegada de ‘Gladiator II’ a la plataforma de streaming Netflix. Se trata de una de las películas más caras de los últimos años, pues su producción costó 310 millones de dólares, y logró recaudar en taquilla 462 millones de dólares a nivel mundial.

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‘Gladiator II’ se estrenó en cine en noviembre de 2024, justo 24 años después del lanzamiento de la primera entrega, también dirigida por Ridley Scott y consagrada como un gran éxito que impulsó las carreras de Russel Crowe y Joaquin Phoenix.

Aidan Monaghan/Paramount Pictures Paul Mescal interpreta a Lucius y el chileno Pedro Pascal le da vida a Marcus Acacius en ‘Gladiador II’.

La secuela, con Paul Mescal a la cabeza, llegó hace casi dos años convertida en un espectáculo tan apabullante como delirante desde el punto de vista histórico.

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Si en la original el director británico se permitió algunas licencias para que la historia contara con una buena dosis de espectáculo y poesía, en ‘Gladiator II’ todo se duplicó, para bien y para mal.

Desde las peleas a los músculos de los protagonistas, los excesos de los emperadores, los deslices históricos o la sangre, que brota a borbotones.

‘Gladiator’ es tremenda desde el punto de vista visual. Sus dos mejores bazas son Paul Mescal y Denzel Washington, más allá de la brillante puesta en escena, algo habitual en las películas de Ridley Scott.

Aidan Monaghan/Paramount Pictures Pedro Pascal plays General Acacius and Paul Mescal plays Lucius in Gladiator II from Paramount Pictures.

Russel Crowe vs. Paul Mescal

La historia se desarrolla 15 años después de la muerte de Máximo Decimo Meridio (Crowe) en la batalla con el emperador Commodo (Phoenix), cuya muerte garantiza la seguridad de Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y nieto del emperador Marco Aurelio.

Pero Roma ha caído en estos tres lustros en una espiral de violencia y de caos que le sirven de perfecto escenario al realizador para situar su historia, estructurada de forma casi idéntica a la del primer Gladiator.

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Comienza con una gran batalla (ahora naval), un héroe que cae derrotado y convertido en esclavo y gladiador, y continúa con un complot de los senadores, soldados valientes y fieles a la idea de una Roma Libre (encabezados por Marcos Acacius/Pedro Pascal) y muchas batallas (con rinocerontes, monos rabiosos e incluso navales en el Coliseo).

Aidan Monaghan/Paramount Pictures El veterano Denzel Washington le da vida a Macrinus en Gladiador II.

Todo ello sirve como escenario a un gran Paul Mescal, que consiguió transformarse del sensible Connell de ‘Normal People’ a este musculoso guerrero que se queda un poco lejos del carisma de Crowe/Máximo, a quien se recuerda continuamente en la narración.

Mescal se preparó mucho en el gimnasio para encarar este proyecto y aseguró ser muy consciente de lo que suponía meterse en un proyecto como ‘Gladiator’.

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“Tiene un enorme significado para un gran número de personas en todo el mundo. Y su magnitud es monumental. No se parece a ningún otro papel que haya interpretado. Pasar de un largometraje independiente (‘Normal People’) a una superproducción de estudio me intimidaba, hasta que me di cuenta de que actuar es actuar, sea cual sea el contexto”, aseguró el actor en las notas de producción del filme.