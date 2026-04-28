La reconocida actriz y modelo colombiana Lina Tejeiro reapareció en las redes sociales luego que se especulara sobre un posible embarazo debido a su larga ausencia en las plataformas digitales.

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La artista se mantuvo alejada de los internautas por más de un mes, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre los motivos que alejaron a la protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ de su público.

La última publicación realizada por Tejeiro fue el pasado 26 de marzo, la cual corresponde a una sesión de fotos producida a finales del mes de febrero. Vale mencionar que la modelo nacida en Villavicencio tiene acostumbrado a sus seguidores a publicaciones diarias, lo que generó extrañeza y preocupación.

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Ante el sinnúmero de comentarios sobre un posible embarazo, Tejeiro compartió un video desde su cuenta de oficial de Instagram de su marca de maquillaje. En la grabación se refiere al coraje en vida, mientras usa una capa azul oscura que oculta su silueta.

“Encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande pero en el que también voy a necesitar mucho coraje”, dice Lina en el video promocional.

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Esta declaración se convirtió en la posible confirmación de su embarazo; sin embargo, la artista no ha realizado un anuncio oficial.

Asimismo, Lina Tejeiro reposteó el video y escribió el mensaje: “El Coraje que nace del amor”, lo que sería el título del nuevo podcast de su línea de maquillaje.

En el post se lee que el lanzamiento del podcast sería este 29 de abril del 2026.

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Tras la publicación no se hicieron esperar los cometarios de los internautas, quienes expresaron sus opiniones divididas sobre una posible estrategia de marketing o la prueba reina de que sí estaría en estado de embarazo.

“Liniiiiiii, nooooo, amoooooooo, no nos ilusiones por favor.”; “Lina es tan buena monetizando el chisme, que no quiero ilusionarme con que si es cierto lo que dicen. Solo espero que si ella sea feliz y punto. Y si no, muy crack por qué está usando el tema y el mes de las madres para hacer publicidad y monetizar”; “Me ilusiono o no me ilusiono Linis”; “mucho amor para Lina y su coraje”, fueron algunos de los cometarios en redes sociales.