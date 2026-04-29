El Partido Liberal decidió sumarse a la candidatura de Paloma Valencia, consolidando un bloque que agrupa a varias fuerzas de derecha y centroderecha.

La decisión se tomó tras una reunión en la residencia del expresidente César Gaviria Trujillo, en la que la colectividad optó por respaldar oficialmente la fórmula integrada por Valencia y el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

El anuncio fue confirmado por el secretario general del partido, Jaime Jaramillo, quien destacó que la decisión contó con el aval mayoritario de la bancada.

“Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, señaló.

Con este respaldo, la campaña de Valencia suma una de las estructuras políticas más tradicionales del país, lo que refuerza su presencia en distintas regiones y le permite ampliar su base electoral.

El apoyo liberal se agrega a otros respaldos ya anunciados en las últimas semanas. El Partido de la U oficializó su adhesión a la fórmula Valencia–Oviedo, mientras que el Partido Conservador Colombiano y sectores de Cambio Radical han manifestado su afinidad con este proyecto político.

Este nuevo alineamiento perfila una coalición amplia que busca competir con mayor fuerza en las urnas, en un escenario electoral marcado por la fragmentación y la disputa entre bloques ideológicos. La apuesta, según voceros de la campaña, es consolidar una plataforma unificada capaz de disputar el poder en primera y segunda vuelta.