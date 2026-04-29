El candidato presidencial Iván Cepeda Castro dio un paso clave en su campaña al oficializar en Bogotá la coalición con la que competirá en la primera vuelta del próximo 31 de mayo. Bajo el nombre de Alianza por la Vida, el bloque reúne a sectores de izquierda, organizaciones sociales y algunas vertientes provenientes de partidos tradicionales.

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El anuncio se realizó en un evento político en la capital, donde Cepeda estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, así como por representantes de los partidos y movimientos que integran la alianza. Entre ellos figuran colectividades como los verdes, Comunes, sectores de En Marcha, la Central Unitaria de Trabajadores, además de organizaciones indígenas y disidencias de agrupaciones como el liberalismo, el conservatismo y el Partido de la U.

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Más allá de la amplitud de la coalición, el mensaje central del candidato giró en torno al carácter de la contienda electoral.

“No es solo una disputa política ni un asunto electoral. Es una elección profunda, histórica y ética de dos caminos distintos”, afirmó Cepeda.

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