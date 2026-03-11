Pese a que el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial llegaron a la Registraduría alrededor del mediodía de este miércoles, aún no han podido inscribir su aspiración debido a que la campaña no presentó el certificado del Consejo de Estado que acredita que no tienen inhabilidades para aspirar a cargos públicos.

Los senadores petristas no han cumplido con el requisito obligatorio dentro del trámite de inscripción de candidaturas ante la Organización Electoral.

Por ello se ha aplazado temporalmente la inscripción oficial de la fórmula del Pacto Histórico, pues el procedimiento administrativo se ha detenido mientras se completa la documentación legal.

La inscripción se da luego de que Cepeda Castro anunciara el pasado lunes que Quilcué lo acompañaría durante la campaña: se trata de una lideresa del pueblo indígena nasa, que durante más de dos décadas ha defendido el territorio y los derechos de las comunidades ancestrales, en 2022 fue elegida senadora por la circunscripción especial indígena

A la Registraduría llegaron además líderes sociales, congresistas y miembros de la guardia indígena a acompañar el acto de inscripción. De hecho, la guardia originaria, previo al ingreso a la sede de la Organización Electoral, realizaron un ritual de bendición para la victoria de la dupla de izquierda en su camino a la Casa de Nariño.

