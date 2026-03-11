En la tardes de este miércoles 11 de marzo se conoció que la candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo una reunión con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo la segunda posición en la Gran Consulta por Colombia.

El exdirector del Dane afirmó que durante el encuentro Valencia le ofreció formalmente ser su fórmula vicepresidencial.

Además, indicó que será Valencia quien anuncie oficialmente la decisión para este jueves.

“En este momento ella es la que va a tomar la decisión y lo va a anunciar”, dijo Oviedo en diálogo con periodistas.

“La ganadora de la Gran Consulta por Colombia es la que tiene la responsabilidad de anunciarle al país quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Nosotros estamos en los mejores términos, en donde la Gran Consulta, a diferencia de lo que muchos quieren insinuar, está cumpliendo estrictamente su propósito hablando con la verdad, de frente al país y entiendo que aquí es la oportunidad de sumar entre distintos”, añadió.

Se conoció que la reunión se realizó en un hotel de Bogotá a eso de las 10:00 de la mañana, sin la presencia de asesores, y se extendió por más de una hora.

“Hubo un ofrecimiento y ella va a tener la decisión a partir de todo el escenario de evaluación que tiene que hacer con su partido y con la conformación de la coalición”, sostuvo.

“Tuvimos una excelente conversación con Paloma, en donde esa conversación honesta que tuvimos ayer (este martes) acerca de algunas preguntas. No son líneas rojas. Son preguntas que se estaban planteando y que era importante que el país conociera cómo esta coalición es el ejemplo de sumar entre distintos (…) esas preguntas se resolvieron adecuadamente y existe hoy el espacio para que podamos construir un proyecto político hacia futuro que verdaderamente permita el objetivo de la coalición”, manifestó.

Paloma Valencia resultó electa este domingo 8 de marzo con 3,2 millones de votos, correspondientes al 55,1%, según la Registraduría Nacional, mientras que Oviedo se quedó con el segundo puesto con 1,2 millones de votos.