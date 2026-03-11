La candidata Sondra Macollins continúa marcando agenda en el actual proceso electoral rumbo a la Casa de Nariño tras la presentación oficial de su candidatura ante la Registraduría Nacianal para la elección presidencial del 31 de mayo de 2026.

Lea más: “Estoy dispuesto a tocar todas las puertas y a construir los acuerdos que Colombia necesita”: Sergio Fajardo

Asimismo, este miércoles 11 de marzo, su campaña confirmó que Leonardo Karam Helo será su fórmula vicepresidencial, con un perfil experto en seguridad y ciberdefensa, reforzando así el balance técnico de su propuesta programática.

La candidata sorprendió con una entrada poco convencional: llegó montada en motocicleta y escoltada por un grupo de simpatizantes que portaban overoles rojos y máscaras, en una puesta en escena que buscaba reflejar su mensaje de renovación política.

Tras completar los trámites, Macollins afirmó en entrevista con Caracol Radio que su campaña busca dar voz a quienes no se sienten representados por los partidos tradicionales.

“Soy la candidata anónima, porque no pertenezco a ningún clan político y no tengo trayectoria política, los anónimos, los invisibles, vamos a gobernar, vamos a recuperar el poder y vamos a llegar todos juntos a la Casa de Nariño”.