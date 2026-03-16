Sondra Macollins Garvin Pinto es una abogada penalista y escritora vallecaucana. Nació en Palmira el 28 de diciembre de 1974, y a sus 51 años aspira a la Presidencia de la República. La jurista es conocida como la ‘Mujer de Hierro’, pues fue quien defendió al ex narcotraficante Carlos Lehder, extraditado a los Estados Unidos, y logró su libertad después de casi 33 años.

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La abogada Macollins, aunque pertenece al Partido Conservador, busca llegar a la Casa de Nariño con el aval del Partido Digital Colombia Soy Yo, creado en 2023, para representar a los ciudadanos que, según sus palabras, han permanecido invisibles dentro del sistema político colombiano.

La jurista, de 51 años, se declara “la candidata anónima” y asegura que defenderá a los millones de colombianos que no se sienten identificados con las estructuras tradicionales de poder, o que no han tenido participación en los espacios de poder político.

“Soy la candidata anónima, porque no pertenezco a ningún clan político, no vengo de ninguna clase política, no tengo una trayectoria política, pero represento 50 millones de colombianos que estamos en las mismas”, ha afirmado.

Su fórmula vicepresidencial es Leonardo Karam Helo, abogado con experiencia en seguridad ciudadana, análisis de riesgos, videovigilancia y formación en ciberseguridad y ciberdefensa.

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La candidata y su coequipero se inscribieron ante la Registraduría Nacional acompañados de moteros y decenas de ciudadanos disfrazados de anónimos, al estilo de la serie de Netflix, la Casa de Papel. Este vestuario ha hecho parte de su campaña presidencial.

Su trayectoria como abogada penalista

Como abogada penalista, Sondra Macollins ha representado a figuras ampliamente conocidas en la historia judicial del país. Entre sus clientes se encuentra David Murcia Guzmán, fundador de la empresa DMG Grupo Holding; Carlos Lehder, uno de los antiguos jefes del cartel de Medellín; y ‘Martín Sombra’, exintegrante de las Farc.

A diferencia de otros competidores en contienda, Macollins nunca ha sido política de carrera, pero aseguró tener la capacidad y experiencia necesarias para liderar el país.

Las principales propuestas de Sondra Macollins

La campaña presidencial de Macollins se basa en cinco aspectos, en los cuales ha hecho énfasis a lo largo de su candidatura: