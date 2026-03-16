Clara Eugenia López Obregón no es una ficha nueva en la política, pues cuenta con una trayectoria de más de 50 años, en los que ha ocupado cargos importantes y ha promovido la lucha por los derechos humanos y el castigo a la violencia de género en el país. Actualmente es senadora por el Pacto Histórico y aspira a la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030, bajo el aval del partido Esperanza Democrática.

La candidata presidencial de izquierda, de 75 años, nacida el 12 de abril de 1950 en Bogotá, viene de familias importantes en Colombia: es sobrina del expresidente Alfonso López Michelsen y su madre era prima del pintor Alejandro Obregón. Terminó su bachillerato en un internado en los Estados Unidos. Luego estudió Economía en la Universidad de Harvard en 1972. Después se graduó de Derecho en la Universidad de los Andes.

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Gracias a su experiencia y larga vida política en el progresismo, López Obregón aspira nuevamente llegar a la Casa de Nariño y ganar en primera vuelta, el próximo 31 de mayo. Su fórmula vicepresidencial es María Consuelo del Río Mantilla, una abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho penal y derecho público, quien ha ejercido como juez y magistrada.

X: @ClaraLopezObre María Consuelo del Río Mantilla, fórmula vicepresidencial de Clara López Obregón.

Mucho me han preguntado sobre mi fórmula vicepesidencial, María Consuelo del Río Mantilla.



Es tal vez una de las mujeres más preparadas y valientes de su generación. Abro 🧵 pic.twitter.com/EOgPPDlRg8 — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) March 16, 2026

Trayectoria política

Clara López Obregón se desempeñó como secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008-2010), fue fórmula vicepresidencial del entonces candidato Gustavo Petro en las elecciones del año 2010. El 8 de junio de 2011, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, la eligió como alcaldesa encargada de Bogotá dentro de la terna que le fue entregada por el Polo Democrático Alternativo, partido al que renunció en abril de 2017.

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Además, el 9 de noviembre de 2012 fue escogida como candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo para las elecciones presidenciales del 2014, en las que obtuvo 1.958.414 votos, ocupando la cuarta posición. En las elecciones locales de 2015 fue candidata a la Alcaldía de Bogotá en representación del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). El 25 de abril fue designada por el entonces presidente Juan Manuel Santos como Ministra de Trabajo.

De igual manera, en el ámbito académico ha sido profesora de la Universidad del Rosario y de la Universidad de los Andes.

Instagram: @clopezobregon Clara López Obregón, candidata prsidencial.

Principales propuestas de Clara López Obregón

Gobernar con todos los sectores y partidos políticos si llega a ser presidenta (movimientos políticos, animalistas, religiosos etc.).

Buscar una ruta de común acuerdo para vender la inseguridad, dialogando con las fuerzas armadas, sindicatos y gremios de la producción, con todos los actores del conflicto, incluyendo los de la ilegalidad, para llevar los recursos a las regiones.

No enfrentar a trabajadores con empresas.

Economía popular y campesina.

Articular a las grandes empresas con el Gobierno.

¿Quién era Carlos Romero, esposo de Clara López?

Carlos Romero fue exconcejal de Bogotá por el Polo Democrático y un ferviente defensor de los derechos populares y la paz. Falleció a los 86 años el 4 de julio de 2019, a causa de una afección cardiorrespiratoria.

“Su vida de entrega y lucha por los ideales de la paz y de una vida digna para todos siempre será nuestro ejemplo. Compartimos pésame por el fallecimiento del amigo, del líder, del esposo ejemplar”, manifestó en su momento su esposa, Clara López.