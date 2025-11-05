La senadora y precandidata presidencial colombiana Clara López Obregón colocó este miércoles una ofrenda floral en el memorial del Campo Algodonero en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con EE.UU., uno de los símbolos de la lucha contra los feminicidios en el país, y donde se reunió con madres de víctimas de violencia de género.

La legisladora de izquierdas, reconocida en Colombia por su trabajo en derechos humanos, afirmó que Ciudad Juárez “marcó un antes y un después en la visibilización global del feminicidio” y aseguró que la lucha de las mujeres mexicanas ha trascendido fronteras.

“Lo que más me ha impresionado de Ciudad Juárez es cómo las madres buscadoras han colocado en el mapa la palabra feminicidio”, declaró. “Vine a hacer un reconocimiento, a compartir el dolor y a decirles que no están solas. Hay una sororidad mundial que las rodea”, añadió la precandidata presidencial.

López Obregón recordó que el Caso Campo Algodonero —que en 2009 derivó en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano— inspiró movimientos contra el feminicidio en América Latina, incluido Colombia, donde también se ha documentado la muerte de mujeres migrantes en tránsito a la frontera norte de México.

La senadora también visitó el lugar donde falleció el migrante colombiano Villamil Arévalo durante el incendio de la estación migratoria del INM en 2023, donde murieron 40 personas. “Cuarenta seres humanos murieron porque no hubo quien abriera la puerta. Fue una omisión clara de la autoridad”, denunció.

La impunidad, primer obstáculo para la paz

Cuestionada sobre cómo pacificar a México desde el Estado, la candidata presidencial afirmó que el primer paso es acabar con la impunidad, a la que calificó como “el motor silencioso” de la violencia.

“Mientras haya impunidad no vamos a conocer a los responsables ni darles castigo. Pero también necesitamos un cambio cultural: el machismo se sigue reproduciendo y el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres”, sostuvo.

López Obregón dijo que la lucha feminista es hoy “la revolución pacífica más importante del mundo”.

Entre las mujeres que recibieron a la senadora estaba Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez, víctima de feminicidio. “Para nosotras estar aquí es muy significativo. Venimos a poner cruces, flores, lo que sea necesario para que nadie olvide lo que nos pasó”, expresó.

Entre enero y agosto de 2025, Ciudad Juárez se consolidó como el municipio con mayor violencia contra mujeres en todo el país, con 115 feminicidios registrados y un alarmante 90 % de impunidad, según cifras de la organización Red Mesa de Mujeres.

Solo uno de cada diez casos es investigado por las autoridades.

El oriente de Juárez, cerca del muro fronterizo, justo en la colonia (barrio) Riberas del Bravo destaca como la más peligrosa para mujeres y niñas, al encabezar las denuncias por violencia familiar y abuso sexual.