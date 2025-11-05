En la tarde de este miércoles 5 de noviembre se registró en Bolívar un temblor de 3.5 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue el municipio de Tiquisio, al sur del departamento. Se sintió también en otras regiones aledañas.

De acuerdo al reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se presentó sobre las 5:25 p. m. de este miércoles, con una profundidad superficial que no superó los 30 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-05, 17:25 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Tiquisio (Puerto Rico) - Bolívar, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/ncpV7TIoLO — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 5, 2025

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: