La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó de “muy grave” la denuncia de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, sobre un supuesto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra su vida.

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“Toda nuestra solidaridad con la candidata y su campaña presidencial. Esta situación es inaceptable. Es crucial que todas las autoridades coordinen las medidas que sean necesarias para fortalecer la protección de la candidata, investigar los hechos e identificar a los responsables”, señaló la defensora.

Agregó que el Gobierno nacional "ha mantenido una actitud de respaldo a la democracia plural y protección a la candidata. Hay que reforzar esfuerzos y medidas".

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Por último, invitó a “todo el país y todas las candidaturas” a pronunciarse en contra de estos hechos.

Muy grave la información de amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial @PalomaValenciaL del @CeDemocratico. Toda nuestra solidaridad con la candidata y su campaña presidencial.



Está situación es inaceptable. Es crucial que todas las autoridades coordinen las… — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) April 28, 2026

Valencia denunció esta tarde que desde el Frente 42 de las disidencias de las Farc ofrecieron hasta $2.000 millones para asesinarla. Incluso mencionó el alias de quien estaría detrás del plan criminal: ‘Buche Tula’.

“Estamos denunciándola (la amenaza) porque esta, como a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el Gobierno nacional. Y el Gobierno nacional, a diferencia de la anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública. Y yo creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos, con esquemas de seguridad con Policía”, aseguró Paloma Valencia.

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Indicó que no podía dar mayor información sobre el plan de atentado para no torpedear las investigaciones que ya avanzan.

Ante esta amenaza, la respuesta del Gobierno fue reforzar aún más su esquema de seguridad: “Nos han dicho que llegarán (los refuerzos) y estamos atentos a que lleguen”.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal Barranquilla.- La candidata presidencial Paloma Valencia en entrevista con la directora de EL HERALDO Erika Fontalvo en las antiguas instalaciones de Villa Heraldo.

“Pero yo repito, aquí no estamos ni para pedir más garantías de las que ya hemos pedido, ni para victimizarnos, estamos para decirle a los colombianos que la firmeza en el carácter sí la tienen las mujeres y que no vamos a salir a escondernos”, indicó.

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Paloma dijo que pese a las amenazas repetidas seguirá con sus eventos de campaña a lo largo del país y en plaza pública. “Vamos mañana (martes 28 de abril) para el suroccidente a seguir hablando con los colombianos y a seguir construyendo una mejor Colombia”.

Esta no es la primera vez que se tiene conocimiento de supuestos planes para atentar contra la integridad de la candidata. Hace apenas dos días el expresidente Álvaro Uribe divulgaba información sobre un plan criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al parecer el ELN estaría planeando atacar a la aspirante opositora, de acuerdo con interceptaciones de comunicaciones entre dos frentes de la guerrilla, usando un bus bomba en Bogotá. Esto se conoció apenas un mes después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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El plan habría sido estructurado en junio de 2025, cuando Uribe Turbay permanecía hospitalizado, y la comunicación habría sido enviada por el Frente Urbano Nacional del ELN al Frente de Guerra Nororiental.

“Esa paloma hay que ponerla a volar”, se lee en la comunicación interceptada junto con una línea telefónica registrada en Colombia y utilizada en julio del año anterior en la frontera con Venezuela.