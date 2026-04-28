El presidente Gustavo Petro se refirió en la noche de este lunes, en medio de su consejo de ministros, a la situación de violencia en el país y a la tasa de homicidios que, según dijo, es la más baja desde 1993.

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El jefe de Estado aseguró que “no hay un caos de la seguridad como se anuncia”, comparando los recientes actos terroristas ocurridos en el país, con los registrados durante gobiernos anteriores, incluso el de Santos después del proceso de paz.

Señaló que en esta fase de la violencia en Colombia se esta ante un ajuste cuentas por guerras entre los grupos criminales y “mafiosos”, ante el narcotráfico y la economía ilícita del oro.

Además, el primer mandatario se refirió a los cultivos de coca y señaló que la mayoría de esos territorios ya están abandonados, destacando así su política contra el narcotráfico.

Habló también sobre la sustitución de estos cultivos ilícitos y afirmó que está ligada a los procesos de paz y a las negociaciones con estos grupos armados. “Toda reunión se hace con gobiernos extranjeros, así que la chachara de la oposición y de cierta prensa diciendo que nosotros tenemos convivencia con estos grupos es falsa”, enfatizó.

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Afirmó además que otros gobiernos, gestores y veedores de todos los partidos ”pueden mirar la transparencia de las negociaciones que hace el gobierno", “así lo critiquen”. Se refirió al glifosato y sus consecuencias, así como a la fumigación forzada.

Mencionó también el atentado perpetrado por las Farc en Cajibío, Cauca, y las intenciones de dichos “delincuentes” que no son, según sus palabras, los grupos armados con los que se ha negociado por la paz total.