El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que rechazó el intento de atentado en su contra ocurrido el sábado en Washington durante la gala de corresponsales de prensa que cubren la Casa Blanca.

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POOL CASA BLANCA/EFE WASHINGTON, 26/04/2026.- Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. EFE/ Pool Casa Blanca SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Petro aseguró que tanto él como Trump han sido blanco de atentados y vinculó las amenazas en su contra a bandas mafiosas que se oponen a las políticas de su Gobierno.

“Él (Donald Trump) también ha sufrido atentados (...) ya le he mandado una carta oficial rechazando ese tipo de cosas que provengan de donde provengan, no deben existir”, expresó Petro en una alocución televisada, recalcando que este tipo de hechos no deberían tener cabida en la política.

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Asimismo, recordó episodios de violencia en su contra durante la campaña presidencial de 2018, cuando, según afirmó, “fue víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta con presunta complicidad de miembros de la fuerza pública”, un hecho que, indicó, quedó registrado en video.

El pronunciamiento de Petro se produce después de que el sábado un hombre armado intentara irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel de Washington y a la que asistía Trump junto a altos funcionarios de su Admnistración.

El atacante, identificado como Cole Allen, de 31 años, fue imputado este lunes por tres cargos federales, entre ellos el de intento de asesinato del presidente, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

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Según las autoridades estadounidenses, el sospechoso, que portaba una escopeta, una pistola y cuchillos, logró superar un control de seguridad antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto tras un intercambio de disparos, en el que un agente resultó herido sin gravedad.

El incidente obligó a evacuar de inmediato a Trump y al resto de asistentes, por lo que la Casa Blanca anunció la revisión de los protocolos de seguridad en eventos en los que participe el mandatario fuera de la sede presidencial.

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La manifestación de solidaridad de Petro hacia Trump se da tras un periodo de tensiones en la relación bilateral luego del regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca en enero de 2025, que se normalizó el pasado 3 de febrero con una reunión entre ambos en el Despacho Oval.