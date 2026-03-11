El candidato presidencial Sergio Fajardo le envió una carta a los colombianos, en la que les expresa su deseo de construir acuerdos para el país.

“Estoy dispuesto a tocar todas las puertas. Escucharlos a todos y a todas, y a construir los acuerdos que Colombia necesita para que, juntos, nos comprometamos con un cambio”, se lee en la misiva.

Fajardo inició sus declaraciones asegurando que “hoy empieza la construcción de la Colombia que necesitamos. Tenemos que corregir el rumbo: Colombia merece más. No nos conformemos con lo que hay, ni con las falsas promesas”.

Asimismo, manifestó estar dispuesto a “escucharlos a todos” y generar un “cambio” en Colombia. “Decido apostarle a una Nación en la que no seamos unos contra otros. No creo en los extremos. Decido trabajar por un país en el que estemos todos. Decido hacer una campaña sin odio, ni ingenuidad. Decido avanzar con firmeza y decencia”, dijo.

El candidato enfatizó que su apuesta es por “los jóvenes que se educan y no encuentran oportunidades en el país. Por los policías y soldados que no reciben el respeto y el reconocimiento que merecen. Por las miles de personas echadas para adelante que quieren emprender y solo encuentran obstáculos en el camino”.

Cortesía Carta de Sergio Fajardo a los colombianos.