El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió este miércoles en defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, ante los supuestos ataques que está recibiendo por quienes quieren cobrarle “los errores” cometidos por él y su sucesor, Juan Manuel Santos, durante sus gobiernos.

“Atacan a Paloma por La Habana y por mí. Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista”, dijo el líder natural del CD en un video publicado en redes sociales.

También destacó que Paloma Valencia, “como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Además, lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores”.

Esto tras las diferencias que han marcado la negociación de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo la segunda mayor votación de la Gran Consulta por Colombia, para que este sea su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Oviedo ha expresado su respaldo al acuerdo de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras que Valencia ha reafirmado su postura contraria frente a los mismos, lo cual aleja la posibilidad de que se unan para los comicios presidenciales.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sobre el acuerdo de paz, firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, el expresidente Uribe dijo en su video: “La impunidad de La Habana dio muy mal ejemplo y permitió impunidad por delitos atroces como el secuestro o la violación de niños. Además, les dio elegibilidad política a los actores armados”.

Agregó que el país ahora está sumido en una crisis de seguridad y narcotráfico: “Ahora hay 26.000 personas en armas, más las ciudades llenas de bandas y de distribución de droga”.

Hizo un llamado a los colombianos para que no critiquen a la candidata presidencial por los desaciertos del pasado: “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste”.

Concluyó su mensaje invitando a votar por Valencia en las próximas elecciones: “Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”.