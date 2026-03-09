La senadora Paloma Susana Valencia Laserna, del partido Centro Democrático, ganó este domingo con más de 3 millones de votos ‘La gran consulta por Colombia’, lo que la convierte en la clara candidata de la derecha en las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.

Leer más: Paloma Valencia recuerda en su sentido discurso de triunfo a Miguel Uribe Turbay: “Nos duele en el corazón”

Con el 95 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 3.078.528 votos, equivalentes al 55,2 % de los 5.573.797 votos contabilizados en esa consulta y aventajaba en más de 1,8 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 1.199.145 sufragios (21,5 %).

Con estos resultados, la abogada, nacida en Popayán, entrará en la pelea a la primera vuelta por la presidencia de la Republica, con el apoyo de líder de su partido, Álvaro Uribe.

Valencia Laserna, nacida en 1978, es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y bisnieta del poeta y político Guillermo Valencia. Además, su abuelo materno fue Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.

Le puede interesar: ¿Juan Daniel Oviedo puede ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?: esto respondió el director del CD

También, cursó estudios en economía y cuenta con una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

La actual congresista, quien estudio Derecho y Filosofía en la Universidad de los Andes, inició en la política en 2006 como aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá; sin embargo, no logró quedarse con una curul.

Para 2014 fue escogida como senadora de la Republica por el partido Centro Democrático y desde entonces ha sido reelegida de tres periodos, en los que ha radicado más de 100 proyectos de ley y actos legislativos.

Lea acá: “Fue un error estratégico; presidente Petro, te lo advertí”: Barreras tras resultados de las consultas

Paloma está casada con el académico Tomás Rodríguez, y es madre de una pequeña niña, llamada Amapola.

Resultado de las consultas

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 311.605 votos, equivalentes al 5,5 %.

“El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, manifestó Valencia en un discurso tras la victoria.

Lea acá: Claudia López se alza con la consulta de centro con más de 300 mil votos

La candidata dijo que si gana la Presidencia pondrá en marcha “una Colombia incluyente” con una “economía fraterna” en la que todos estén bien y los trabajadores ganen “buenos salarios”.

“No vamos a dejar ni un solo colombiano ni ningún adulto mayor ni ninguna niña atrás”, afirmó Valencia, quien prometió una “transformación” hacia “una Colombia justa en la que nadie sea invisible” y que permita dejar atrás “la herencia funesta de desgobierno” del presidente Gustavo Petro y su “delirante discurso ideológico”.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno de Petro, seis de los cuales la acompañaron hoy en su discurso.

Le puede interesar: Pacto Histórico y Centro Democrático serán las principales fuerzas del Senado

Oviedo, revelación de la consulta

Valencia dedicó palabras de agradecimiento a todos sus rivales, especialmente a Juan Daniel Oviedo, por superar el millón de votos con una campaña que tomó fuerza en los últimos días luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del ultraderechista movimiento Defensores de la Patria, se burlara de él por su abierta homosexualidad.

“Juan Daniel, tu ejemplo nos inspira a amar lo diferente, a darlo todo por Colombia”, dijo Valencia, quien añadió: “todo es posible cuando uno tiene voluntad y el amor de quienes nos rodean”.

Al coincidir las elecciones con el Día Internacional de la Mujer, Valencia dijo: “Es nuestro momento de gobernar, de demostrar que hacenos las cosas bien”.

La senadora Valencia, que está en su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a cuya sombra ha hecho toda su carrera política.

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos primeros irán a un balotaje el 21 de junio.

En la disputa por la Presidencia, Valencia competirá con otros candidatos que no participaron en las consultas interpartidistas de hoy, entre ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto histórico, partido del presidente Petro; el ultraderechista De la Espriella, y los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que se repartirán los votos del centro.