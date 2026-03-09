La ganadora de las consultas presidenciales de este domingo, la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, que sumaba más de 3 millones de votos con más del 90% de las mesas informadas, recordó en su discurso de triunfo de las primarias de la derecha al inmolado precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado al parecer por la disidencia de la Segunda Marquetalia.

“Miguel nos duele en el corazón todos los días, desde que lo asesinaron”, dijo Valencia visiblemente conmovida, agregando que su memoria representa “todo lo bueno, todo lo noble, todo lo bello”.

Paloma Presidente https://t.co/rjqZXzl3Au — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 9, 2026

Describió la vida política de Uribe Turbay como “un poema que alaba a Colombia”, advirtiendo que su “trágico final” no debe quedar en el olvido.

“Aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más”, manifestó, advirtiendo que combatirá a los actores violentos que han operado con impunidad durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Nunca más los huérfanos, nunca más las viudas, nunca más los padres sobre los sepulcros”, expresó Valencia Laserna, resaltando su propuesta de política de seguridad total.

