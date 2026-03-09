El exembajador y dirigente político Roy Barreras afirmó que la decisión del Pacto Histórico de no participar activamente en las consultas presidenciales durante la jornada electoral de este domingo fue “un error estratégico” que terminó favoreciendo a los sectores de derecha, en especial a Paloma Valencia, que se impuso en la Gran Consulta por Colombia.

Tras conocerse su victoria en la consulta del Frente por la Vida, Barreras aseguró que había advertido previamente al presidente Gustavo Petro sobre las consecuencias de esa decisión.

“Presidente Petro, te lo advertí: abandonar las urnas era dejar las canchas libres a la derecha. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse”, señaló.

Según el dirigente, ese escenario ha permitido el crecimiento de una alternativa política de derecha que, a su juicio, busca posicionarse como una opción moderada ante el electorado.

“Por eso ha crecido una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer el centro”, agregó.

Barreras también expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir en la primera vuelta presidencial y pidió evitar repetir lo que considera un error en la estrategia electoral.

“Esperamos que en la primera vuelta no se repita el mismo error de desestimar la votación”, concluyó.