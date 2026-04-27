En medio de las fuertes declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en contra del Gobierno nacional, específicamente contra Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, este lunes había una cita de conciliación entre la ex directora del Dapre y el director de la UNGRD, la cual no se llevó a cabo.

La diligencia estaba prevista que se llevara a cabo este lunes 27 de abril a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, Carrillo no llegó a la cita y, por el contrario, Rodríguez sí asistió. Esta se había pactado luego de que la funcionaria denunciara al director de la Ungrd por injuria.

Según se conoció, Carrillo no asistió bajo el argumento de que el aviso de la citación llegó a un correo electrónico que ya no utiliza, por lo que no tuvo forma de enterarse de la diligencia. Por esta razón pidió que se reprogramara y de momento no se conoce fecha ni hora.

Como se sabe, Angie Rodríguez amplió el pasado viernes 24 de abril la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por supuestas extorsiones, de las que vendría siendo víctima en las últimas semanas.

Rodríguez entregó al ente acusador los números telefónicos y las cuentas bancarias donde le exigieron que depositara el dinero de la supuesta extorsión, relacionada a la corrupción que habrían al interior del Ejecutivo.

La exdirectora del Dapre aseguró que alguien la grababa durante las reuniones y que, posteriormente, un hombre que afirmaba estar recluido en una cárcel le exigía altas sumas de dinero a cambio de no hacer públicas dichas conversaciones.

En medio de sus declaraciones, Rodríguez no solo señaló a Carrillo por injuria sino también por presunta violencia política de género, pues argumentó la existencia de una supuesta red criminal en el Gobierno en la que estaría involucrado Carrillo.

“Una prueba fabricada”

En su momento Carlos Carrillo denunció un posible fraude procesal en acusaciones de Angie Rodríguez, señalando que los chats en su contra serían falsos.

El director del Dapre hizo énfasis en que las conversaciones utilizadas como prueba para acusarlo dentro del supuesto entramado de corrupción no son auténticas, además de ser manipuladas.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo detalló que aspectos como la ortografía, redacción y hasta el uso de emojis no coinciden con su estilo habitual. “Cualquier persona que haya hablado conmigo sabe cómo escribo. Eso no corresponde”, dijo.

De igual manera, el director de la Ungrd advirtió que este tipo de pruebas manipuladas y alteradas pueden tener consecuencias legales, ya que presentar evidencia falsa ante autoridades o medios podría configurar delitos como fraude procesal.