El caso de la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas ha generado atención luego de que la Fiscalía señalara presuntas irregularidades en un certificado académico presentado para acceder a un contrato público en Cartagena.

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Aunque el proceso apenas inicia, las implicaciones legales podrían ser significativas si se comprueba que los documentos son falsos.

De acuerdo con la legislación colombiana en el artículo 287 del Código Penal Colombiano, presentar o utilizar un documento falso ante una entidad estatal puede configurar el delito de falsedad en documento público.

Si la justicia determina responsabilidad, las sanciones incluyen antecedentes penales que afectan la vida laboral, registro en procesos judiciales que limitan oportunidades futuras y este delito se agrava cuando el documento se usa para obtener beneficios, como contratos con el Estado.

Instagram yeimypv La actriz Yeimy Paola Vargas

Otra de las principales consecuencias sería la imposibilidad de volver a trabajar con entidades públicas.

Esto implicaría que Yeimy Paola Vargas podría quedar inhabilitada para firmar contratos estatales, limitada para ejercer funciones públicas y excluida de procesos de contratación oficial

La actriz Yeimy Paola Vargas @YeimyPaolaV también fue deportista y también se unió a la estrategia de sensibilización 'Unidas por la NO violencia en el ámbito deportivo', que pusimos en marcha hoy desde la @DefensoriaCol.#DíaDeLaMujer #8M #8DeMarzo pic.twitter.com/yz4GieeapC — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 9, 2023

El contrato firmado en 2025 con la Alcaldía de Cartagena, por cerca de 55 millones de pesos, podría convertirse en un punto clave del proceso.

Si se demuestra que fue obtenido con documentación falsa, las autoridades podrían exigir la devolución del dinero recibido, sanciones económicas adicionales e investigaciones administrativas paralelas.

Instagram yeimypv Fiscalía imputará a la actriz Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad en documento académico

Dependiendo del avance del caso, la Fiscalía podría evaluar otros cargos, como:

Fraude procesal , si se comprueba intención de engañar al Estado

, si se comprueba intención de engañar al Estado Vinculación de terceros que hayan participado o validado el documento

que hayan participado o validado el documento Responsabilidad de funcionarios que aprobaron los contratos

Según la investigación que hizo la Revista Semana, el certificado académico presentado por Yeimy Paola Vargas no tendría respaldo en los registros del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Instagram yeimypv Yeimy Paola Vargas

Este documento habría sido clave para acceder a un contrato en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, enfocado en la promoción cultural.

La audiencia de imputación de cargos fue programada para el 30 de abril, lo que marcará el inicio formal del proceso judicial.

Instagram yeimypv La actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas

Es importante recordar que, hasta el momento, Yeimy Paola Vargas no ha sido condenada y se mantiene el principio de presunción de inocencia.

Será la justicia la encargada de determinar si existió o no responsabilidad en los hechos.