La Alcaldía de Soledad informó en un comunicado de prensa este lunes que, a través de su Secretaría de Obras Públicas, adelanta la instalación de reductores de velocidad en diferentes sectores estratégicos del municipio, con el objetivo de promover un tránsito más seguro.

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La medida va apuntada especialmente a generar unas condiciones más seguras en horarios de alto flujo peatonal en zonas cercanas a colegios y jardines infantiles, donde la vida de los infantes se encuentra expuesta.

Esta medida hace parte del plan de intervenciones urbanas ‘Soledad Obra Bien’, la cual busca fortalecer la infraestructura vial del municipio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

El secretario de Obras Públicas, José Carlos Galindo, inspeccionó recientemente la instalación de estos dispositivos sobre el bulevar del barrio Los Robles, donde padres de familia y docentes destacaron la importancia de esta intervención.

“Estamos agradecidos con este trabajo, ya que salvaguarda la vida de los niños que a diario salen del colegio”, manifestó Carlota Martínez, docente de la institución educativa del sector.

Es de recordar que en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente modificada por la Ley 2251 de 2022, conocida como ‘Ley Julián Esteban’, el límite de velocidad máximo permitido en zonas escolares es de 30 kilómetros por hora.

Este límite de 30 km/h también aplica para zonas residenciales, zonas hospitalarias y en intersecciones donde hay una alta concentración de personas o peatones.

Aunque la ley establece este límite de forma general, las autoridades de tránsito tienen la obligación de señalizar adecuadamente estas restricciones en las vías para que sean visibles para todos los conductores.

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El incumplimiento de estos límites de velocidad conlleva multas de tránsito. Las infracciones por exceso de velocidad pueden resultar en sanciones económicas significativas, las cuales pueden reducirse si se realizan cursos pedagógicos dentro de los plazos establecidos por ley.