La inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar la práctica odontológica al facilitar el análisis de radiografías y tomografías, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos en áreas como la endodoncia, la implantología y la periodoncia.

Diversos estudios internacionales han demostrado el potencial de estos sistemas. Investigaciones publicadas en la revista científica Scientific Reports de Nature Research han evidenciado que los algoritmos de aprendizaje profundo pueden alcanzar niveles de precisión superiores al 90 % en la detección de hallazgos dentales como caries, pérdida ósea o lesiones periapicales al analizar radiografías intraorales y panorámicas.

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En un estudio clínico publicado en la base de datos biomédica de National Institutes of Health (NIH), investigadores analizaron 600 radiografías panorámicas y encontraron que un sistema basado en inteligencia artificial logró tasas de precisión superiores al 90 % para identificar dientes ausentes, tratamientos de conducto y estructuras protésicas. Los autores concluyeron que estas herramientas pueden funcionar como un sistema de apoyo diagnóstico que complementa el análisis realizado por el odontólogo.

Otros proyectos internacionales han evaluado el desempeño de estos algoritmos en bases de datos aún más amplias. Un análisis multinacional que incluyó 6.669 radiografías de pacientes de Europa, Asia y América reportó que un sistema de inteligencia artificial alcanzó un área bajo la curva (AUC) del 96 % en la identificación de hallazgos dentales, además de analizar las imágenes hasta 79 veces más rápido que evaluadores humanos.

El uso de inteligencia artificial también se está expandiendo al diagnóstico de enfermedades periodontales. De acuerdo con revisiones científicas publicadas en la revista académica Frontiers in Dental Medicine, algunos modelos de IA pueden alcanzar niveles de sensibilidad entre 82 % y 100 % y especificidad de hasta 96 % al detectar pérdida ósea asociada a periodontitis mediante radiografías, mostrando una concordancia moderada a alta con el diagnóstico clínico realizado por especialistas.

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En implantología, estos sistemas permiten analizar tomografías tridimensionales para evaluar la densidad ósea, identificar estructuras anatómicas críticas como el canal mandibular y simular la posición ideal de los implantes antes de la cirugía. Este tipo de planificación digital facilita procedimientos más precisos y personalizados.

“La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que analizamos la información diagnóstica en odontología. Nos permite identificar patrones y detalles que antes podían pasar desapercibidos y planificar tratamientos con un nivel de precisión mucho mayor. Sin embargo, la tecnología siempre debe ir acompañada del criterio clínico y la experiencia del especialista”, explica la Dra. Amdie Chirinos, odontóloga especializada en endodoncia e implantología.

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Actualmente, varias plataformas tecnológicas desarrolladas por empresas especializadas como Overjet, Pearl AI y Diagnocat ya están siendo utilizadas en clínicas odontológicas de Estados Unidos, Europa y Asia para apoyar el análisis de imágenes dentales y mejorar la planificación de tratamientos.

Aunque los expertos coinciden en que la inteligencia artificial no sustituye el criterio del odontólogo, su implementación progresiva apunta hacia una odontología cada vez más digital, donde el análisis de datos, la planificación tridimensional y la automatización diagnóstica permitan mejorar la precisión clínica y la experiencia del paciente.