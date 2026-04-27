El precio del dólar en Colombia para este lunes 27 de abril inició con un promedio de $3.564, lo que significó un aumento de $13 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.551,17.

La divisa estadounidense rompió con la tendencia bajista y se mantiene con volatilidad, esto luego de un fin de semana marcado por la violencia vivida en el Cauca; analistas aseguran que esta situación, en conjunto con una nueva encuesta presidencial, generó nerviosismo entre los inversionistas que esperan que el próximo presidente sea promercado.

En el ámbito internacional, Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,18 %, después de que Estados Unidos e Irán se estancaran en sus negociaciones de paz durante el fin de semana.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 90 puntos hasta situarse en los 49.321; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,02 %, hasta los 7.166 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,19 %, hasta los 24.789 puntos.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

No obstante, Trump pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.

El domingo, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica empezaban la jornada con ganancias sustanciales. Micron subía casi un 5 %, mientras que Intel y Sandisk avanzaban alrededor de un 3,5 %.

Mientras, la fabricante Qualcomm subía un 2,33 % después de que la prensa especializada informara de que la empresa busca asociarse OpenAI para crear chips de procesamiento para teléfonos inteligentes, según CNBC.

Por otro lado, la empresa de comida rápida Domino’s Pizza caía un 10,4 %. Apple, McDonald’s y Amazon perdían un 1 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó, a las 9:50 hora local (13:50 GMT), con una subida de un 2,15 %, hasta los 96,43 dólares el barril.

El oro, activo refugio, perdía un 0,72 hasta los 4.706,7 dólares la onza, y la plata retrocedía otro 1,48 % hasta los 75,28 dólares la onza.