La estatal colombiana Ecopetrol anunció este jueves un acuerdo para adquirir aproximadamente el 26 % del capital social de la petrolera brasileña Brava Energia.

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El negocio contempla, además, la posible realización de una oferta pública voluntaria con la intención de hacerse con el control de la compañía, constituida en 2024 como resultado de la fusión entre 3R Petroleum y Enauta, dos empresas del sector brasileño de hidrocarburos.

La operación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones dentro del acuerdo de compraventa alcanzado con Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum, que conforman el grupo de accionistas relevantes poseedores de ese 26 % de las acciones de Brava Energia.

Entre esos requisitos figura la aprobación por parte del órgano antimonopolios de Brasil y la posibilidad de que Ecopetrol, o una de sus filiales o subsidiarias, se convierta en el controlador de la petrolera con el 51 % del capital social con derecho a voto.

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Para ello, la estatal colombiana pretende lanzar una oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) en el mercado de valores brasileño, por un precio de 23 reales (4,57 dólares / 3,91 euros al cambio de hoy) por título, con el fin de garantizarse el 51 % de la participación accionaria de Brava.

Ecopetrol resaltó en un comunicado enviado al mercado que el precio ofrecido es un 27,8 % más alto que el promedio de las acciones de la compañía en los últimos 90 días.

De completarse la transacción, la petrolera colombiana expandirá “su presencia en Brasil, diversificando sus activos en una región de alto crecimiento y fortaleciendo su portafolio internacional”, indicó en el comunicado.

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Actualmente, Brava Energia posee operaciones de producción de crudo y gas en campos terrestres y marítimos en diferentes cuencas en Brasil y participa también en los segmentos de transporte y refinación.

De acuerdo con Ecopetrol, Brava Energia es la segunda compañía independiente listada en el mercado de valores de Brasil en términos de reservas y producción.