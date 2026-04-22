El panorama económico de Colombia durante el primer trimestre de 2026 ha encendido las alarmas de los analistas. Según el más reciente informe del Centro de Estudios Económicos Anif, el incremento en el costo de vida no solo ha sido elevado, sino que ha superado los promedios históricos registrados en lo que va del siglo XXI.

Con una inflación acumulada del 3,1% entre enero y marzo, el país enfrenta una presión sobre los precios que supera significativamente el promedio de 2,7% observado entre los años 2000 y 2025.

El sector servicios y los salarios impulsan el costo de vida

La dinámica alcista de los primeros tres meses del año tiene un protagonista claro: el sector servicios. Los datos revelan que las subidas mensuales en este rubro (1,2% en enero, 1,1% en febrero y 0,9% en marzo) se situaron muy por encima de los comportamientos tradicionales de las últimas dos décadas.

De acuerdo con el análisis de Anif, este fenómeno responde a un factor estructural en la economía nacional relacionado con “la persistente transmisión del ajuste salarial hacia los precios”.

Este mecanismo de indexación ha impedido que la inflación ceda al ritmo esperado, generando una inercia que dificulta el control de los índices de precios al consumidor.

Las tasas de interés generan una fractura en la política económica

Ante la persistencia de las presiones inflacionarias, la Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión de endurecer la política monetaria en marzo, elevando la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos para situarla en 11,25%. No obstante, esta medida no fue recibida con consenso.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó su desacuerdo retirándose de la reunión de la Junta. Según el funcionario, el alza de precios no se debe a un exceso de demanda de los consumidores, sino a factores externos y choques de oferta, como el precio de los combustibles, el conflicto en Irán y las graves afectaciones climáticas por la ola invernal en nueve departamentos. Ávila advirtió que elevar los tipos de interés podría castigar el costo del crédito y frenar la recuperación de la economía colombiana.

Las expectativas de inflación se mantienen lejos del objetivo oficial

Pese a los esfuerzos del emisor, el cumplimiento de la meta de inflación del 3,0% parece cada vez más lejano. Las minutas del Banco de la República son contundentes al señalar que “las expectativas de inflación total continúan elevadas y alejadas de la meta”, subrayando que esta falta de convergencia “no es compatible con el cumplimiento de la meta de 3,0% en el horizonte de política monetaria”.

Por su parte, Anif proyecta un escenario complejo para el cierre del año. Históricamente, en el primer trimestre se causa la mitad de la inflación anual, y en 2026 esta tendencia parece confirmarse, pues ya se habría alcanzado cerca del 49% del incremento proyectado. Bajo este análisis, la entidad estima que el año podría cerrar con una inflación del 6,2%, duplicando el objetivo de las autoridades monetarias.

Mientras el mercado de deuda sitúa las expectativas de inflación rondando el 7,0%, el Gobierno y el Banco Central mantienen visiones opuestas sobre cómo atacar el problema. Para el Ministerio de Hacienda, factores como la energía y el clima son los motores del alza, mientras que para Anif y el emisor, existen tendencias estructurales en el mercado laboral y en la formación de precios que requieren una respuesta firme.

El informe concluye que la estabilidad macroeconómica de Colombia enfrenta un desafío mayor, condicionado por una inflación que se resiste a bajar y que ya ha consumido gran parte del margen de maniobra previsto para este 2026.