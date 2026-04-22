El Día del Niño es un día dedicado a reconocer la importancia de garantizar el bienestar, la protección y el desarrollo integral de los más pequeños de la casa.

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Aunque a nivel internacional se conmemora el 20 de noviembre, Colombia adoptó una fecha diferente. Esta celebración busca generar conciencia sobre los derechos de la infancia y promover espacios de recreación, educación y cuidado.

Shutterstock/Shutterstock Aunque a nivel internacional se conmemora el 20 de noviembre, Colombia adoptó una fecha diferente. Esta celebración busca generar conciencia sobre los derechos de la infancia y promover espacios de recreación, educación y cuidado.

¿Por qué Colombia celebra el Día del Niño en otra fecha?

A diferencia de lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fijó el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, en Colombia la conmemoración está regulada por la Ley 724 de 2001.

Esta normativa establece que durante el mes de abril se deben promover actividades enfocadas en el desarrollo integral de niños y niñas, involucrando a la familia, la sociedad y el Estado.

¿Cuándo es el Día del Niño en Colombia en 2026?

Según la legislación colombiana, la celebración se realiza el último sábado de abril cada año. En 2026, el Día del Niño en Colombia se celebrará este sábado 25 de abril.

Este sábado puede compartir en familia y participar en actividades recreativas en todo el país. Pero lo más importante es que además de disfrutar sea consciente de reconocer la importancia de garantizar derechos fundamentales como educación, alimentación, salud, protección y bienestar emocional a los chiquitines.

Ideas para celebrar el Día del Niño en casa sin gastar mucho

1. Tarde de manualidades creativas

Pueden hacer dibujos, pintar, crear máscaras o incluso armar juguetes con materiales reciclados. Esto estimula la imaginación y los mantiene entretenidos sin necesidad de gastar mucho.

2. Picnic o día al aire libre

Ir a un parque, playa o jardín con comida sencilla y juegos. Correr, saltar y explorar les ayuda a liberar energía y disfrutar la naturaleza.

3. Cine en casa con temática especial

Organiza una mini sala de cine con crispetas, luces apagadas y su película favorita. Puede hacerlo más divertido con disfraces o una temática de superhéroes o princesas.

4. Juegos en familia

Desde juegos de mesa hasta escondidas o competencias divertidas. Lo importante es que participen todos para fortalecer el vínculo familiar.

5. Cocinar juntos algo divertido

Preparar galletas, cupcakes o una pizza casera. A los niños les encanta participar y sentirse parte del proceso.

Igualmente, si puede llevarlos a pasear ese día es una idea excelente también.