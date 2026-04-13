Farid Ortiz, conocido como el ‘Rey de los pueblos’ en el mundo del vallenato, se pronunció por medio de sus redes sociales sobre su no participación en el próximo Festival Vallenato.

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El cantante explicó que no logró llegar a un acuerdo económico con los empresarios encargados del festival, razón por la cual no estará presente en la edición 2026.

“Los acuerdos deben ser justos y acordes a lo que representa un artista en la música vallenata… No estuve conforme con lo que me ofrecieron”, expresó.

En el texto del video se lee: “Quiero manifestarle a todos mis seguidores, amantes del festival vallenato y a los eventos que se realizan en el marco del mismo, que este año no estaré presente en ninguno de ellos, porque no logré ningún acuerdo económico con los empresarios. Los acuerdos deben ser justos y acordes a lo que representa un artista en la música vallenata, un fuerte abrazo y que disfruten el festival”.

Por supuesto que el anuncio generó diferentes reacciones, tanto en la misma publicación como en otras redes sociales.

LuisFer Cuello, también cantante vallenato, comentó: “La guerra del centavo”, mientras que igualmente artista Peter Manjarrés, publicó: “Usted es un grande”.

Hay que recordar que Farid Ortiz también viene recuperándose de una operación ambulatoria, procedimiento que, aunque no reviste mayor gravedad, requiere un proceso de recuperación.

La edición 59 del Festival Vallenato se llevará a cabo desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo en Valledupar. Este año se le rendirá homenaje a figuras icónicas del género como Israel Romero y el fallecido Rafael Orozco, dúo recordado del Binomio de Oro.

Este año se presentarán artistas como J Balvin, Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella, Binomio de Oro de América, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Danny Ocean, Guayacán Orquesta, Jean Carlos Centeno, Churo Díaz y Elder Dayán.