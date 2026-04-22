Este 25 de abril, Barranquilla será escenario de una experiencia que va más allá del entretenimiento: la segunda edición de la feria ‘Estoy en la Jugada’, un encuentro cultural que invita a reconectar con las raíces, la memoria colectiva y el poder del juego como lenguaje social.

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En esta ocasión, el homenaje está dedicado a las rondas infantiles, esas que han pasado de generación en generación a través de la tradición oral y que hoy se rescatan como un patrimonio vivo que une a niños, jóvenes y adultos.

Más que una feria, se trata de una experiencia participativa y emocional que pone en el centro las historias del barrio, las dinámicas comunitarias y la riqueza cultural.

El evento se realizará en el Museo a Cielo Abierto, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., con entrada libre para todo público.

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Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de juegos tradicionales, activaciones culturales y espacios diseñados para revivir la esencia de jugar en la calle, como antes, con la “pata pelá” y la imaginación como protagonista.

‘Estoy en la Jugada’ se consolida así como una plataforma que no solo celebra el mes de Barranquilla y el Día de la Niñez, sino que también fortalece el tejido social, promueve la identidad cultural y resignifica el espacio público a través del encuentro ciudadano.

La II Feria Estoy en la jugada se hace gracias al patrocinio de la Alcaldía de Barranquilla, la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta - CLENA y el Restaurante La Turka. Además, cuenta con aliados estratégicos como Alianza Team, Tierra SOS, Hostal Barrio Abajo y Estrafalario moda.

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