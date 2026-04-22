Cada vez es más fácil para las personas y dueños de negocios crear sus propias imágenes.

Así puede saber si alguien está conectado a su Wi-Fi

Gobierno descarta prohibir redes sociales a menores en decreto que alista para garantizar entornos digitales seguros

Esta es la medida para el 2027 que modifica las baterías de los celulares

Han sorprendido por su capacidad para crear escenas impactantes en segundos. Sin embargo, muchas de esas imágenes no eran útiles en contextos reales como marketing, diseño o comunicación.

Ahora, OpenAI busca cambiar ese paradigma con un enfoque centrado en la funcionalidad, no solo en la estética con ChatGPT 2.0.

¿Habéis detectado ya cuál es el "tinte amarillo" de la nueva versión de imágenes de ChatGPT? Yo lo tengo claro 🤗



Os dejo un examen visual, pero cuidado porque una vez lo veais no parareis de notarlo. pic.twitter.com/HLNtSTILMf — Carlos Santana (@DotCSV) April 22, 2026

La propuesta del nuevo modelo y la nueva actualización va más allá de lo visual. Según la compañía liderada por Sam Altman, las imágenes deben entenderse como un lenguaje, no como simple decoración.

Esto implica que generar una imagen en herramientas como ChatGPT se acerque más a encargar una pieza útil como un anuncio, una gráfica o un storyboard que a experimentar con prompts creativos sin control.

Problema nuevo para los diseñadores.



Se llama ChatGPT Images 2.0.



Salió hoy. Genera menús de restaurante realistas, mangas completos, infografías multilingües y capturas de UI falsas tan buenas que engañan. 2K de resolución, hasta 4x más rápido que el modelo anterior.



Lo que… pic.twitter.com/o8xcDvq0sL — Weplash⚡️ (@weplash) April 21, 2026

Asimismo, ahora se centra en resolver los principales problemas que limitaban a estos sistemas como: mayor precisión al seguir instrucciones complejas, mejor organización de elementos dentro de la imagen, reproducción más fiable de texto e incluso en composiciones densas.

El objetivo es reducir la ambigüedad y permitir resultados más controlables y profesionales. Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de capacidades de razonamiento en la generación visual.

🚨 OpenAI acaba de lanzar ChatGPT-Image-2 y hace unas miniaturas BRUTALES



Se acaban de quedar sin trabajo el 99% de los diseñadores



Te enseño 7 ejemplos + 1 Plantilla de Prompt



Vamos allá! 👇🧵 pic.twitter.com/YRIG7TsqLV — ThisIsRellow (@TopRellow) April 21, 2026

Esto significa que el modelo puede analizar mejor lo que se le pide, estructurar la tarea e incluso apoyarse en información actualizada antes de crear la imagen final.

En la práctica, esto permite obtener resultados más coherentes, especialmente en escenas complejas o con múltiples elementos.

Puede hacer prototipos de videojuegos, storyboards para contenido audiovisual, creatividades de marketing, cómics y contenido narrativo y gráficos para redes sociales.

Además, el modelo mejora el manejo de textos en distintos idiomas y permite generar múltiples imágenes coherentes dentro de una misma solicitud.