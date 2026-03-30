Durante la temporada de Semana Santa suele incrementarse el flujo vehicular en la mayoría de carreteras del país debido al alto número de personas que deciden salir de sus respectivas ciudades para disfrutar de estas breves vacaciones. Y esto, aunque positivo para el turismo y la economía de los comercios locales, también suele representar una gran incomodidad para los mismos viajeros, quienes, tanto de salida como de regreso, terminan teniendo que soportar las interminables filas y trancones que se generan en la carretera a causa de los peajes.

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Sin embargo, para la alegría de muchos y la tranquilidad de otros, desde hace algún tiempo, en Colombia se viene implementando una estrategia que promete reducir los tiempos de espera en estas zonas y mejorar la fluidez vehicular. Con ella, no solo se hace más tolerable el paso por los peajes, sino que también se garantiza que el visitante disfrute tanto su estancia en su lugar de destino como su viaje en carretera.

Se trata del pago electrónico, una herramienta que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra disponible en más del 90% de los peajes del país desde el 2022, y contribuye de gran manera agilizando el tráfico de vehículos y, por consiguiente, disminuyendo el número de embotellamientos en la vía.

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No obstante, pese a lo beneficioso que resulta ser para acortar los tiempos de viaje, son pocos los conductores que lo usan, puesto que aún existen interrogantes respecto a cómo opera y cuáles son los pasos para poder utilizarlo.

Por lo anterior, y en aras de contribuir a la mejora de su experiencia como viajero en carretera, EL HERALDO le comparte a continuación una guía con todo lo que tiene que saber sobre el pago electrónico de peaje: qué es y cómo funciona.

¿Qué es y cómo funciona el pago electrónico de peajes?

El pago electrónico de peajes en Colombia hace parte del sistema Colpass, una tecnología que permite a los conductores pagar sin necesidad de detenerse completamente en las casetas.

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Funciona mediante un dispositivo electrónico llamado TAG, que se instala en el parabrisas del vehículo. Este está vinculado a una cuenta recargable, desde la cual se descuenta automáticamente el valor del peaje cuando el carro pasa por un carril exclusivo habilitado para este sistema.

De esta manera, el proceso es más ágil, se reducen las filas y se mejora la movilidad en las carreteras, especialmente en temporadas de alto tráfico como Semana Santa.

Paso a paso: cómo usar el pago electrónico de peajes