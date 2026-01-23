En un comunicado difundido en la tarde de este viernes 23 de enero, la Cámara Colombiana de Infraestructura aclaró algunas informaciones que están circulando en redes sociales sobre la liquidación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe y el supuesto desmonte del peaje de Tasajera.

La organización explicó en primer lugar lo que llevó a la liquidación anticipada del contrato. Detalló que el modelo establece que los recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la vía provienen, principalmente, del capital privado, sin aportes directos de recursos públicos, y se financian mediante el recaudo de peajes.

Por esto, la ejecución del proyecto, según la Cámara, enfrentó diversas situaciones que impidieron su desarrollo conforme a lo previsto contractualmente. Entre ellas, la imposibilidad de avanzar en la puesta en operación de la caseta de peaje de Turbaco y la no apertura de otros peajes contemplados en el proyecto, como consecuencia de manifestaciones y conflictos sociales presentados en el territorio. Estas circunstancias afectaron de manera directa la viabilidad financiera del proyecto y derivaron, lamentablemente, en la liquidación anticipada del contrato de concesión.

Se recordó en el escrito que ahora la vía pasará a ser asumida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), pero mostró su preocupación por la capacidad de que la entidad pueda encargarse de manera eficiente de la operación y mantenimiento.

“Desde la CCI Seccional Norte hemos manifestado nuestras preocupaciones frente a este escenario, coincidiendo con distintos actores del sector que reconocen el valor del modelo concesionado como herramienta fundamental para el desarrollo de infraestructura de alto nivel en el país. Estas preocupaciones se centran principalmente en la capacidad del Estado para asumir de manera eficiente la operación y el mantenimiento de la infraestructura, en un contexto de desfinanciación estructural del sector transporte”, se lee en el comunicado.

Peaje de Tasajera

En la misiva de la CCI, también aclara que la vía Ciénaga–Barranquilla, operada por la concesión Sierra Mar, es una concesión departamental, cuyo contrato fue otorgado por la Gobernación del Magdalena y no depende ni de la ANI ni de Invías. Esto para desmentir el supuesto desmonte del peaje de Tasajera, como se afirma en varias publicaciones en redes sociales.

“Las decisiones de estas entidades de orden nacional no comprometen la construcción, operación ni mantenimiento de este corredor. La información que ha circulado sobre el supuesto desmonte del peaje de Tasajera es FALSA, como lo ha manifestado públicamente la Gobernación del Magdalena y como lo confirma y ratifica la CCI en este comunicado”, apuntó la CCI.