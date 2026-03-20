Cerca a estas horas del mediodía cientos de habitantes del municipio de Sabanalarga protestan a la altura del corregimiento de La Peña, en la vía La Cordialidad, en el kilómetro 69+000, por la inconformidad que hay frente a las obras de acueducto en la zona.

Los manifestantes adelantan el bloqueo del corredor vial con camiones y otros vehículos, reclamando a la vez la falta de ejecución de algunas obras de los servicios públicos.

Según lo informó Autopistas del Caribe, ambos sentidos del corredor vial se encuentran bloqueados.

Además, el Invías invitó a la comunidad a estar pendiente sobre el estado de la vía para un posible restablecimiento de la movilidad.

Para conocer más información al respecto de los avances en tiempo real del bloqueo se puede comunicar a la línea 321 205 7227 y 318 517 0437.

Cabe resaltar que previamente se habían presentado bloqueos en esta vía durante pasadas semanas.

A su vez, las autoridades reportaron que se encuentran trabajando para restablecer el paso por el corredor vial.