A partir de este miércoles 18 de marzo Autopistas del Caribe implementará el sistema de pago electrónico COLPASS en el peaje Gambote.

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Con esto buscan facilitar el tránsito de los usuarios y ofrecer una alternativa ágil y segura para el pago del peaje.

Los usuarios que cuenten con este dispositivo y mantengan saldo suficiente podrán transitar sin detenerse, utilizando los carriles habilitados para este sistema que en el caso del peaje Gambote operará en los carriles intermedios 2 y 3, debidamente señalizados.

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Los demás carriles continuarán funcionando manuales con normalidad para quienes no utilicen TAG o prefieran el pago tradicional.

La concesión invita a los usuarios a verificar previamente el saldo de su dispositivo e identificar correctamente los carriles habilitados, con el fin de evitar contratiempos en el tránsito.