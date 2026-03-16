Corre y Anuncia tu Fe, la carrera atlética que se desarrolla durante la Semana Santa en la ciudad de Cartagena, llega a su tercera edición en este 2026.

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Desde ya la Alcaldía Mayor de Cartagena invita a corredores, ciudadanos y visitantes a sumarse a ella que se desarrollará el próximo domingo 5 de abril que es Domingo de Resurrección, a las 5:00 de la mañana con recorridos de 5K y 10K en el Centro Histórico de Cartagena.

En esta oportunidad la iniciativa tendrá un propósito especial: recaudar recursos para que el programa social Casa María Revive pueda adquirir una sede propia y fortalecer su trabajo con personas en situación de calle.

La meta de este año es superar el recaudo alcanzado en 2025, que fue de 60 millones de pesos, y avanzar hacia un objetivo mayor: hacer realidad la casa propia para esta obra social de la Arquidiócesis de Cartagena, que durante años ha acompañado procesos de rehabilitación, formación y dignificación de habitantes de calle en la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay Paz, destacó, más allá del deporte y el éxito de lo que fueron las dos primeras ediciones de “Corre y Anuncia tu Fe”, como una muestra de la transformación de la Semana Santa pensada desde una ciudad hoy convertida en epicentro del turismo religioso y una gran oportunidad para seguir promoviendo causas sociales a través de la solidaridad de cartageneros y visitantes.

Los interesados pueden sumarse a esta iniciativa siguiendo estos pasos:

1. Diligenciar el formulario de inscripción en el enlace oficial:

https://forms.gle/ckF5pApquTVaQiBi6

2. Realizar una donación desde $100.000 pesos mediante consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08500014502, a nombre de la Arquidiócesis de Cartagena (NIT 890480104).

3. Una vez verificados los datos y la donación, el participante recibirá un correo de confirmación con todos los detalles de la carrera.

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Quienes no puedan correr también podrán apoyar la causa realizando su donación, contribuyendo así a que más personas tengan acceso a procesos de acompañamiento y nuevas oportunidades.