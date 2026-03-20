La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició la aplicación de la carpeta asfáltica en la conexión vial Territorio Mío – Parque Heredia, una obra de gran importancia que hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del intercambiador vial La Carolina.

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El consorcio a cargo de los trabajos reportó que en las últimas horas logró asfaltar 100 metros lineales del carril izquierdo y este viernes la proyección es completar 190 aplicando una carpeta asfáltica con un espesor de 8 centímetros, diseñada para garantizar resistencia, estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Así mismo, en el carril derecho, para la jornada de hoy se proyecta llegar a 100 metros lineales.

Debajo del asfalto ejecutaron una estructura robusta compuesta por 30 centímetros de zahorra, una subbase con espesores entre 40 y 60 centímetros y una base granular de 25 centímetros, conformando un sistema estructural que brinda gran solidez y soporte a la vía.

Se trata de una obra pensada técnicamente para soportar el flujo vehicular proyectado en esta zona de expansión urbana, asegurando una solución duradera y acorde con el crecimiento del sector.

La vía Territorio Mío – Parque Heredia tendrá una longitud total de 690 metros y se convertirá en una conexión importante dentro del esquema de movilidad asociado al intercambiador vial La Carolina, facilitando el tránsito y generando alternativas de circulación para residentes y conductores.

En los próximos días terminará la aplicación de la carpeta asfáltica a lo largo de todo el tramo, así como la instalación de la señalización horizontal y vertical necesaria para su posterior entrega y puesta en servicio.