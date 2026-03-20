El municipio de Magangué se prepara para una transformación significativa en su frente ribereño con la segunda fase del Malecón de Todos, proyecto que fue socializado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

De acuerdo con el mandatario, esta nueva intervención busca consolidar un espacio público que no solo cumpla funciones urbanísticas, sino que se convierta en un punto de integración social, dinamización económica y fortalecimiento cultural. La iniciativa apunta a recuperar la relación histórica de la ciudad con el río Magdalena, integrándolo nuevamente a la vida cotidiana de sus habitantes.

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Dentro de las obras proyectadas se destacan zonas gastronómicas para promover el emprendimiento local, escenarios deportivos orientados a la recreación y la convivencia, así como amplias áreas verdes y senderos peatonales que facilitarán el disfrute del entorno natural.

Arana subrayó que el propósito es generar un espacio incluyente que incentive el encuentro familiar y comunitario, al tiempo que fortalezca el sentido de pertenencia de los ciudadanos. En esa línea, aseguró que el malecón será un escenario para el esparcimiento, la cultura y el desarrollo social.

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Esta segunda fase refuerza la estrategia departamental de impulsar proyectos urbanos con impacto social, posicionando a Magangué —conocida como la ‘Ciudad de los Ríos’— como un destino atractivo para visitantes y como un referente de recuperación de espacios públicos.

Con estas obras, el Malecón de Todos avanza como una apuesta clave para revitalizar la ciudad, ofreciendo nuevos escenarios para la convivencia y el aprovechamiento del entorno ribereño.