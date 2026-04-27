Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del homicidio de Gabriel Alfredo Acosta Navas, hincha del Junior que fue asesinado tras asistir a un partido en Cartagena. De momento se ha confirmado la identificación de uno de los presuntos responsables del crimen.

Se trata de Jafre José Hernández Julio, de 24 años, quien ya cuenta con orden de captura emitida por un juez con funciones de control de garantías y es buscado a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con información entregada por la Policía, la identificación del sospechoso fue posible gracias al análisis de más de 90 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales, en los que quedó registrado el violento ataque.

Por este hombre, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que permita dar con su paradero.

Presunto responsable del asesinato de hincha de Junior

El homicidio ocurrió la noche del 8 de abril, luego del partido entre Junior y Palmeiras en el estadio Jaime Morón. La víctima, de 32 años, fue atacada en cercanías del sector de Los Ejecutivos por varios sujetos que, según las investigaciones, lo agredieron con arma blanca en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, Acosta Navas fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades señalan que el hecho estaría relacionado con enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos, en medio de disturbios registrados esa misma noche en varios sectores de la ciudad.

La víctima era reconocida en Cartagena por ser líder de la barra ‘Los Kuervos’, seguidora del equipo Tiburón.

La Policía continúa con las labores investigativas para ubicar a los demás implicados en el crimen y esclarecer completamente lo ocurrido.